Sapatos de Manolo Blahnik serão tema de documentário e exposição

Os sapatos do espanhol Manolo Blahnik se tornaram cobiçados em parte por causa da popularidade despertada pela série de TV "Sex and the City", cuja protagonista e suas amigas fazem loucuras por eles Foto: Reprodução

Conhecido por ser o sapateiro preferido de Carrie Bradshaw, personagem de Sarah Jessica Parker em Sex and The City, o estilista espanhol Manolo Blahnik inaugurou na terça-feira, 2, sua segunda loja em Londres. Localizada em Burlington Arcade, área comercial na Piccadilly Street que tem como ponto alto o refinamento e os preços astronômicos, a loja é a oitava da marca. As criações de Blahnik são vendidas também em endereços próprios em Hong Kong, Dubai, Moscou, Madri, Nova York e Londres (onde abriu a primeira unidade, no Chelsea, há mais de 40 anos) e multimarcas mundo afora.

Blahnik ainda deve dar o que falar nos próximos meses, graças a um documentário sobre sua biografia que está previsto para ser lançado em setembro, no Festival de Veneza, e a uma exposição com mais de 500 croquis e modelos, ainda sem data prevista. "A mostra vai viajar para os lugares na Europa que eu quiser. Irá para a Espanha, mas antes estará em Veneza, porque trabalhei ali vários anos e é a cidade que mais gosto", disse o designer. "Irá também para Praga, que adoro, porque é a cidade onde meu pai nasceu. E depois para São Petersburgo, uma das minhas cidades favoritas na Europa. Estará no museu Hermitage, acredita? É um grande privilégio e não entendo o motivo, porque apesar de tudo eu faço apenas sapatos.”

As criações de Blahnik são vendidas também em endereços próprios em Hong Kong, Dubai, Moscou, Madri, Nova York e Londres (onde abriu a primeira unidade, no Chelsea, há mais de 40 anos) e multimarcas mundo afora Foto: AFP

As criações de Blahnik se tornaram cobiçadas e famosas em parte por causa da popularidade despertada pela série de TV "Sex and the City", em que a protagonista e suas amigas fazem loucuras por um par de 'Manolos'. Apesar do luxo, Blahnik afirma que não se importaria em desenhar uma coleção em parceria como uma rede de fast fashion como H&M e Topshop. "Se me dessem liberdade e não impusessem condições faria, com muito prazer. Gosto que meus sapatos sejam vistos por aí. Não falo de imitações, como as da China, e sim dos sapatos de verdade." / Com AFP