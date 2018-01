Sapatos com salto plataforma são os novos tênis brancos

Em geral, os sapatos plataforma transmitem força e muita segurança, e ajudam a compor looks que vão desde o esportivo ao romântico. Na foto, as amigas e estudantes de moda Nubia Fer, 19, e Mariana Zamarian, 19, mostram o contraponto: com o mesmo modelo de uma sandália Melissa, uma criou um visual romântico, e a outra um look rocker.

Foto: Fernanda Figueiredo/ Especial para O Estado