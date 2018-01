São Paulo Fashion Week N44 ocorre em agosto; veja calendário

Desfile da Ellus na SPFW N43, que marcou os 45 anos da grife Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

A São Paulo Fashion Week ocupa o prédio da Bienal no Parque Ibirapuera no final deste mês. O evento, que chega à 44ª edição, ocorre entre os dias 27 e 31 de agosto e conta com 33 marcas. Entre os destaques, a estilista Vanessa Moe, radicada na Australia, apresenta sua coleção inspirada nas tribos aborígenes da Oceania na terça, 29.

Outra novidade é o desfile #TodaBelezaPodeSer, apresentação colaborativa promovida pela Natura, com curadoria do consultor Jackson Araujo e direação criativa de Apolinário, da marca CemFreio.

Nesta edição, o desfile da marca A La Garçonne, do estilista Alexandre Herchcovitch, ocorre fora do line-up oficial do evento, no sábado, 26.

DOMINGO

16h Iódice

SEGUNDA

10h Uma Raquel Davidowicz

11h30 Paula Raia

15h Osklen

16h30 Vix

17h30 Fabiana Milazzo

18h30 João Pimenta

19h30 Lilly Sarti

21h Triya

TERÇA

10h Giuliana Romanno

11h Vitorino Campos

15h Lenny Niemeyer

16h Vanessa Moe

17h PatBo

18h Two Denim

19h LAB

20h Agua de Coco por Liana Thomaz

QUARTA

10h Animale

11h30 Gloria Coelho

14h Ronaldo Fraga

15h Sissa

16h30 Cotton Project

17h30 Top 5

18h30 Amir Slama

20h Lino Villaventura

21h Tig

QUINTA

12h Samuel Cirnansck

14h30 Coven

15h30 Helo Rocha

17h30 Juliana Jabour

18h30 Apartamento 03

19h30 Reserva

20h30 Ratier

21h #TodaBelezaPodeser