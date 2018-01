Sandálias masculinas: como usar o acessório polêmico 

Sandálias e chinelos masculinos costumam ser alvo de discórdia. A explicação para isso tem raízes históricas: por se popularizarem na década de 1970 com o movimento hippie, quando eram feitos de couro e de forma artesanal, eles ficaram associados a um visual alternativo demais. Não é mais assim. Agora, grifes como Gucci, Givenchy e Dolce&Gabbana apostam em modelos que vão desde a clássica Birkenstock até gladiadoras e as sandálias de couro, superbem acabadas, ganham cada vez mais adeptas entre fashionistas e homens estilosos.

No verão europeu, por exemplo, elas estão em todo o canto: dos restaurantes cool às estações de metrô. No Brasil, ainda causam certa polêmica - mas é fato que são ideais para os dias de temperaturas altas. “As sandálias nem sempre são bonitas e democráticas, mas há opções possíveis de usar no calor”, diz Fábio Paiva, personal stylist especialista em moda masculina, editor do site Arlindo Grund. “É só tomar cuidado com o ambiente de trabalho - em lugares corporativos, nem pensar! - e com a combinação”, completa.

Para quem pensa que sandália só combina com bermuda, Paiva explica: tudo depende do estilo do calçado. Originárias do visual surfista, as papetes pedem, sim, looks mais casuais. Bermudões, calças jeans de lavagem clara e camisetas de algodão formam boas composições. Já sandálias de couro minimalistas ou gladiadoras, de ar mais sofisticado, caem bem com calças de alfaiataria e até mesmo com ternos - para um casamento na praia, por exemplo. Quer investir em um modelo à prova de erro? O personal stylist indica a Birkenstock, híbrido de chinelo e sandália que já virou um clássico e, atualmente, está mais em alta do que nunca. Segundo Paiva, o modelo transita em produções de diversos estilos.

Gladiadoras e chinelos com uma tira grossa também merecem uma chance. Acredite, a moda anda tão democrática que está liberado até usar sandálias com meias. A tendência apareceu na Semana de Moda Masculina de Milão, que ocorreu em junho deste ano, em desfiles de grifes como Versace, Marni e Bottega Veneta. É claro que é preciso cuidado para não ficar caricato, com cara de “pulei da cama e coloquei a sandália”. A dica de Paiva é prestar atenção às cores. “Procure uma meia no mesmo tom da sandália, de forma que a composição final pareça um tênis”, explica. “Mesmo assim, é preciso muita personalidade e estilo para segurar esse look”, conclui. E aí, vai encarar?