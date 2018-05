Saltos baixos e chapéus: entenda o dress code de um casamento real

São esperados 2600 convidados no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle. Desses, apenas 600 irão assistir a cerimônia de dentro da capela St. George Foto: Eddie Mulholland/Reuters

Muitas questões de moda cercam um casamento: como será o vestido da noiva? E os das madrinhas? O que é apropriado para um convidado usar e o que não é? E, se tratando de um casamento real, como a união do príncipe Harry com Meghan Markle, que está marcada para sábado, 18, estes questionamentos são elevados à máxima potência - ainda mais porque o evento tem uma lista de convidados que conta com a rainha Elizabeth II, Kate Middleton e seus filhos George e Charlotte.

O que a realeza irá usar é um mistério, mas os 2640 convidados para recepcionar Harry e Meghan no castelo de Windsor devem seguir algumas regras de vestimenta.

A primeira delas é evitar saltos altíssimos, mas usar rasteiras não é de bom tom. O ideal é optar por saltos médios, que alongam as pernas de uma maneira elegante. As 600 pessoas que irão assistir a cerimônia de dentro da capela St. George devem evitar ficar mais altos do que os membros da realeza, o que é considerado rude.

Para um casamento real, menos é mais. É recomendado que os homens usem um casaco preto ou cinza, colete, calça e sapatos sociais. Militares deverão usar seus uniformes. Para as mulheres, é melhor evitar decotes avantajados, peças curtas (o ideal é abaixo do joelho), e transparências. As joias e acessórios deverão ser discretos.

Para o matrimônio de Harry e Meghan, o uso de chapéus ou casquetes é obrigatório para as mulheres, mas o acessório não pode restringir ou bloquear a visão de outros convidados. O uso de cartola é opcional para os homens.