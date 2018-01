Saiba quais são os modelos de biquíni e maiô em alta para o verão

O maiô com babados é um dos mais procurados do Pinterest Foto: Instagram/ @rachelapollonio

Logo chega o verão e as fashionistas que vão passar as férias na praia já estão pensando nos looks para curtir a estação. As tendências de roupa de banho estão sendo cada vez mais sendo buscadas por usuários da plataforma digital Pinterest, que teve um aumento de 160% de números de ideias salvas para estilos de biquíni no último ano.

Os modelos que estão bombando no site vão desde inspirações anos 1980 até o estilo boho, com estampas e babados. Confira na lista abaixo quais são as apostas do Pinterest para tendências de moda praia no verão 2018.

Boho

Os biquínis no mood boho têm estampas coloridas, no maior estilo anos 1970, e ombros de fora.

Ombro a ombro

Esse estilo de parte de cima do biquíni, inclusive, está super em alta.

Nadador

Outro tipo de top queridinho das fashionistas na praia é o estilo nadador.

Babado

Os maiôs com babados e ombros de fora também são uma tendência

Amarração

Peças cheias de amarrações levam uma tendência das ruas para a beira do mar

Recortes

Em dúvida entre maiô ou biquini? Modelos cheios de recortes podem ser uma boa opção

Decote

Maiôs bem decotados estão sendo muito buscados no Pinterest