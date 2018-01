Saiba quais são as tendências de vestidos de noiva para 2018

Quem é fã de volume, mas quer passar longe da modelagem de princesa, pode investir em um vestido com camadas, como este da Naeem Khan Foto: REUTERS/Brendan McDermid

O vestido de casamento é uma peça muito especial para as noivas e, por isso, encontrar o modelo perfeito pode ser um desafio. A melhor forma de escolher o que usar no grande dia é procurar bastante referências e inspirações de designs atuais e as tendências do momento podem influenciar bastante na decisão final.

Uma das trends mais divertidas do momento quando o assunto é casamento é o terninho. Abrir mão de um vestido para usar calças e um blazer - ou até mesmo um macacão, pode ser uma boa saída para uma noiva moderna. Confira abaixo mais tendências para 2018.