Saiba quais são as fantasias mais procuradas para o Halloween

A maquiagem de pop art é uma das mais procuradas no Brasil para o Dia das Bruxas Foto: Instagram/ @bayleemadisonmakeup

O último fim de semana de outubro está chegando e, com ele, as comemorações do Dia das Bruxas. A data norte-americana se difundiu pelo Brasil e é a desculpa perfeita para as fãs de maquiagem e de looks extravagantes se produzirem para curtir a noite.

De acordo com o Pinterest, as pesquisas sobre o tema subiram 240% nos últimos 3 meses. Confira abaixo quais são as ideias mais pesquisadas no site aqui no Brasil.

Catrina

As caveiras mexicanas, ou catrinas, são uma das favoritas de quem usa o Pinterest. Neste link, você pode conferir um tutorial no Youtube para copiar a make.

Irmãs gêmeas do Iluminado

Se a ideia é assustar, as irmãs do filme clássico de terror, 'O Iluminado', são as preferidas das pesquisas.

Pop Art

Outra ideia divertida e bem original é se inspirar em quadrinhos de pop art para a produção.

Pulp Fiction

Outro filme cult que está entre os favoritos de quem busca inspiração na plataforma é o Pulp Fiction. A fantasia da personagem Mia Wallace é descolada e simples de reproduzir.

Harley Quinn

A sensação de 2016 continua entre as mais buscadas do Pinterest. Harley Quinn é a namorada do Coringa no filme Esquadrão Suícida, lançado ano passado.

Gato preto

Um clássico de Halloween é a fantasia de gato preto, simples de recriar e divertida.

Cervo

E, a versão mais original, porém tão simples quanto a acima, é o cervo.