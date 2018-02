Saiba por que Kate Middleton não tira o seu casaco em público

Kate Middleton usa casaco mesmo em ambientes fechados Foto: Scanpix/Lise Aserud

Kate Middleton precisa seguir uma série de protocolos reais desde que se casou com o Príncipe William, e alguns deles, passam despercebidos pelo público. Um código inusitado tem a ver com os looks que Kate usa. A duquesa é conhecida por apostar com frequência em casacos compridos para compromissos reais. Porém, ela não pode tirá-los na frente de outras pessoas.

A proibição faz parte da etiqueta real, que considera o ato de retirar uma casaco em público algo não feminino. Se ela realmente precisar retirar a peça, precisa fazê-lo longe de qualquer tipo de câmera. Esta é apenas uma das regras da corte quanto à vestimenta de mulheres da realeza. Outros protocolos dizem que mulheres sempre precisam carregar uma clutch ou minibolsa ao cumprimentar multidões, não podem usar coroas antes de estarem casadas e não podem utilizar esmalte vermelho.