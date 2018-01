Saiba os detalhes da exposição que conta a trajetória da Louis Vuitton

Exposição 'Volez, Voguez, Voyagez' traz a história da Louis Vuitton através de um dos itens mais importantes da marca: suas malas Foto: Maria Rita Alonso

Quando os meios de transporte evoluíram e se popularizaram, e a humanidade começou a viajar pelo mundo, surgiu a Louis Vuitton oferecendo algo inovador: a mala! Mais útil, impossível. É desse começo da marca francesa, fundada em 1854, que se trata a exposição itinerante "Volez, Voguez, Voyagez", que já esteve em Paris e em Seul e agora chega a Nova York. Há todo tipo de bagagem exposta: dos famosos baús logotipados e compartimentados de mil jeitos diferentes aos vestidos do Oscar, em uma sala especial e inédita em homenagem aos Estados Unidos. Inclusive, nesta sala, o trabalho do designer Marc Jacobs, que ficou 16 anos à frente da grife, é relembrado. Estão expostas as criações clássicas do estilista sob a assinatura da Vuitton. A mostra, dividida em dez partes, traz ainda peças icônicas da marca e registros históricos em montagens espalhadas em dois andares do edifício American Stock Exchange, a antiga Bolsa de Valores, em Lower Manhattan.

O historiador parisiense Olivier Saillard, um dos curadores de moda mais respeitados do mundo, assina a exposição. Ele conta que ficou fascinado pela história do fundador, que aos 14 anos deixou a família na região de Jura, na França, e viajou por dois anos a pé até chegar em Paris para ganhar a vida como empacotador. "Tentei esquecer um pouco da Louis Vuitton, a grande marca, para lembrar do homem que começou essa história toda", disse Saillard. Em seu próprio ateliê, o então jovem artesão Louis Vuitton conquistou a elite francesa fazendo baús personalizados enfeitados com as flores de quatro folhas inspiradas nos motivos orientais populares na era vitoriana, que virariam o famoso monograma da grife. Inventou em seguida as malas de lona, mais leves e à prova d`água, que podiam ser facilmente transportadas. Na mostra, estão ainda as frasqueiras, os cabideiros, as cestas para piquenique e as ferramentas usadas na confecção de tudo isso.

Há referências às antigas viagens em um avião exposto com malas acomodadas em suas asas, como voavam antigamente e um vagão de trem à vapor, com destaque para a visão da paisagem, além de um veleiro gigante. Uma verdadeira viagem ao mundo das viagens.

Além das malas, looks também estão expostos em Nova York Foto: Maria Rita Alonso