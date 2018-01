Saiba como usar as três botas tendências da temporada

Foto:

As botas com esse tipo de 'capa' foram lançadas pela Givenchy, na coleção de inverno 2012. Sucesso na época, o calçado volta agora para o inverno 2015 como um dos must have da estação.

Foto:

As botas legging, ou aquelas de cano longo, que chegam até o meio da coxa, só funcionam para pernas finas, diz Isabella. 'Podem ser usadas com vestidos midi, calças skinny ou saias evasê. Evite os vestidos justos e mini-saias, pois dependendo da produção, o resultado pode ser vulgar.'

Foto:

O coturno é uma bota que foi criada originalmente para ser usada por soldados para proteger os pés nas áreas de combate. Hoje, ele foi tirado de seu contexto original, e veste pés não só de homens, mas de mulheres também. 'O coturno é o modelo mais jovial entre as botas. Pode ser usado em qualquer época do ano, durante o dia, em produções mais esportivas e casuais', diz Isabella. 'Como corta a silhueta, as mais baixas podem optar pelo coturno bege ou caramelo,assim não contrasta tanto com o tom da pele. Fica legal com produções românticas e hippies, como vestidos floridos, shorts jeans e jaqueta de franjas, e até looks mais poderosos como calça de couro e camiseta de tachas.'