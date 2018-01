Saiba como usar a estampa queridinha da primavera

As procuras por estampa de folhagem aumentaram em 160% nos últimos 3 meses, de acordo com o Pinterest Foto: Instagram

Com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas, fashionistas já estão procurando referências para criar looks frescos e estilosos. De acordo com a plataforma de pesquisa Pinterest, o foco deste ano para a estação tem sido nas folhagens. As procuras no site por esse tipo de estampa aumentaram em 160% nos últimos 3 meses.

Leia também: Pantone anuncia qual será a cor do verão 2018

Blogueiras como Thassia Naves, Mariah Bernardes e Camila Coelho também já investiram na estampa em seus looks. Para sair do óbvio, é possível apostar na tendência em peças com o fundo preto, por exemplo. Ou em peças inusitadas, como em um conjuntinho de terno. Confira abaixos algumas inspirações.