Saiba como recuperar o cabelo e a pele pós-verão

Praia, piscina, sol e vento são verdadeiras agressões a beleza da pele, cabelo e unhas Foto: Divulgação

Sol, praia, piscina, atividades ao ar livre... As delícias das férias viram vilãs na volta à rotina, quando a pele e o cabelo sentem os efeitos do excesso de raios UV, sal e cloro. Unhas quebradiças, pele e cabelos ressecados e sem brilho, fios com pontas duplas, tintura desbotada... Nada que não possa ser acertado com um plano intensivo de recuperação pós-festas.

Pele renovada

Antes de investir em tratamentos e produtos, mude alguns de seus hábitos alimentares. A dermatologista Claudia Marçal, de São Paulo, indica aumentar o consumo de água, frutas, verduras e legumes para trazer de volta a vitalidade da pele. Na hora de pensar em quais itens investir, busque os que contenham ativos como vitamina C, vitamina E, ureia, selênio, zinco, magnésio, silício e ácido hialurônico.

Para que o bronzeado dure mais tempo, aposte em hidratantes específicos para o período pós-sol, a exemplo dos da marca Australian Gold. “Diferentemente dos convencionais, esses produtos contêm ingredientes essenciais para restabelecer as defesas naturais da pele", afirma Mika Yamaguchi, farmacêutica e consultora técnica da Biotec Dermocosméticos. "Eles possuem ainda efeito calmante e ação antioxidante.”

Além de aplicar o hidratante diariamente, as especialistas recomendam que seja feita uma esfoliação corporal no banho duas vezes por semana, a fim de eliminar as células mortas. O rosto, que costuma ficar manchado após a exposição excessiva ao sol, merece ainda mais cuidado: a dermatologista Cláudia Marçal indica o uso de cremes com clareadores leves, antioxidantes - como vitamina C e E -, e ácidos não agressivos - como o hialurônico e ferúlico.

Cabelo brilhante

A recuperação dos fios pode ser feita em casa ou no salão. Entre os tratamentos profissionais, a reconstrução capilar e a cauterização, que repõe nutrientes e fecha a cutícula, estão entre as mais populares. Cortar as pontas ressecadas é outra medida eficaz. Já em casos em que as madeixas sofreram agressões mais severas, Claudia Marçal recomenda o uso de medicação via oral à base de silício orgânico.

Em casa alguns cuidados simples podem fazer diferença. Experimente, por exemplo, trocar o condicionador pela máscara hidratante. A hidratação tradicional feita em casa uma vez por semana ou a cada 15 dias ajuda a deixar os fios com brilho e movimento. Máscara, ampolas e séruns com óleo de girassol, argan, damasco, framboesa, manteiga de karité e aveia são os produtos da vez. Vale investir também em xampus anti-resíduos. “Eles ajudam a corrigir a alteração de cor dos cabelos”, diz a dermatologista Laura Silveira, da clínica Amato Instituto de Medicina Avançada, de São Paulo.

Unhas fortes

Pelo contato com o cloro e o protetor solar, as unhas também ficam mais quebradiças durante o verão. Invista em uma base fortalecedora com cálcio, queratina, biotina e antioxidantes. Outra dica é lembrar-se de aplicar o hidratante corporal também na região das cutículas para evitar o ressecamento.