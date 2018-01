Sabrina Sato ousa na fantasia em baile de carnaval

Sabrina Sato ousou. Famosa pelas roupas sensuais e pela boa forma impecável, a apresentadora roubou os flashs do Baile da Vogue 2015, que aconteceu nesta quitna-feira, 5, no Hotel Unique, ao usar uma fantasia rica em transparências, recortes e praticamente sem nenhum pano, inspirada no Crazy Horse - famoso cabaré francês - com chapéu da guarda real britânica. O look causou comentários sobre a ausência de lingerie e o uso de um tapa-sexo.

Um top vermelho brilhante, luvas, o icônico chapéu de pele de urso, um cintinho preto e branco, meia calça preta e um shorts transparente com algo como uma crina de cavalo ao centro, compunha o look de Sabrina.

À revista Vogue Brasil, responsável pela festa, a apresentadora revelou 'Estava com vergonha de descer do carro! Mas pensei 'tudo bem, é carnaval'