Roteirista encanta internet ao usar camisa estampada com rosto de ator no Oscar

James Ivory ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por 'Me Chame Pelo Seu Nome' Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK

O ator norte-americano Timothée Chalamet, conhecido pelos papéis nos filmes Me Chame Pelo Seu Nome e Lady Bird, ambos indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2018, é o novo queridinho do público e do mundo da moda - não à toa, ele foi um dos mais bem vestidos no tapete vermelho da cerimônia, que ocorreu no domingo, 4.

E parece que até os grandes figurões de Hollywood estão encantados pelo jovem de 22 anos. O roteirista James Ivory, que transformou o livro Me Chame Pelo Seu Nome em filme e ganhou o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado por este trabalho, decidiu homenagear Chalamet com seu look, usando uma camisa com seu rosto estampado.

No tapete vermelho, o roteirista ainda afirmou que, após a cerimônia, daria a peça de presente para o ator.

