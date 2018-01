Rose quartz: tom suave de rosa é aposta de cor para o verão 2016

A atriz Audrey Hepburn, ícone de estilo, com vestido na cor rose quartz Foto: Reprodução/ Pinterest

A Pantone divulgou nesta quinta-feira, 10, sua aposta de cor para o verão 2016: o rose quartz, um pink suave e romântico que vem para substituir o marsala da temporada anterior, eleito a cor de 2015.

O tom pastel abre uma paleta com outras cores suaves, que, nas palavras da diretora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, surgiu do desejo de se desconectar da tecnologia. "As cores dessa temporada nos transportam para um lugar mais feliz e ensolarado, onde nos sentimos livres para expressar uma versão mais espirituosa de nossos verdadeiros 'eus'", disse, em nota divulgada no site da marca. "Com nossa cultura ainda cercada por tantas incertezas, nós continuamos a ansiar por tons mais suaves que proporcionam uma sensação de calma e tranquilidade."

Paleta de cores do verão 2016, divulgada pela Pantone Foto:

Além da sensação de paz, a paleta desta temporada tem como objetivo transcender normas culturais e de gênero. A ideia é que não haja distinção entre cores para homens e para mulheres.