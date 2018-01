Rihanna lança linha de óculos inspirados em 'Star Trek'

Os óculos desenhador por Rihanna para a Dior foram inspirados na franquia 'Star Trek' Foto: Jean-Baptiste Mondino/Dior

Rihanna está cada vez mais envolvida no lado criativo da moda. Depois de apresentar uma coleção feita em parceria com a Puma e de desenhar uma linha de sapatos para Manolo Blahnik, agora ela lança uma linha de óculos criada em colaboração com a Dior.

Com ar futurístico, os acessórios foram inspirados na franquia de filmes 'Star Trek'.

O modelo único tem formato de máscara, custa US$ 840 e está disponível em seis cores - prata, rosa, azul, verde e vermelho. Há ainda um banhado em ouro 24k, que sai por US$ 1,950, e estará à venda a partir de junho nas lojas da maison.