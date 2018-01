Rihanna lança coleção de sapatos com o designer Manolo Blahnik

A cantora também estrela a campanha da linha 'So Stone' Foto: Instagram.com/badgalriri

Rihanna acaba de lançar a terceira parte de sua coleção em parceria com o designer de sapatos Manolo Blahnik. A cantora apareceu com uma das peças, a sandália gladiadora, no clipe Wild Thoughts, feito em parceria com DJ Khaled, e foi muito comentada nas redes sociais.

Leia também: Veja os melhores looks da Rihanna

A linha 'So Stones' (Então Pedras) é composta por quatro sandálias, dois tamancos e uma gladiadora, de acrílico transparente com aplicações de cristais Swarovski.

Os produtos começam à vender no dia 6 de julho Foto: Manolo Blahnik

A novidade começa a ser vendida no dia 6 de julho no site do estilista espanhol, com preços que vão de 1.265 dólares (R$ 4.200 mil) a 2.325 dólares (R$ 8 mil).