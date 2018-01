Rihanna já está usando sua linha de maquiagem

Rihanna. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

No início do ano passado, o WWD anunciou que Rihanna iria lançar uma linha de maquiagem da 'Fenty', sua marca própria. E agora finalmente temos uma pista do primeiro produto.

Em um vídeo postado pelo perfil @rihstore, a cantora respondeu "É o meu" a um internauta que perguntou qual era o iluminador que ela estava usando.

A linha 'Fenty Beauty por Rihanna' foi feita pela LVMH e tem previsão de lançamento para setembro de 2017. Estamos ansiosas!