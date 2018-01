Rihanna inova no visual e aparece com cabelo azul

Rihanna é conhecida por seu estilo ousado e por criar tendências Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Quando o assunto é estilo, Rihanna nunca cai no comodismo. Depois de chamar atenção na turnê de divulgação do filme Valerian com vestidos exuberantes, a cantora agora entrou para o time de estrelas com cabelos coloridos.

No domingo, 6, Rihanna compartilhou uma foto no Instagram em que aparece com os fios azul turquesa em comprimento médio. Ela ainda completou o visual com unhas stiletto da mesma cor.

crawpova. '17 Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri) em Ago 6, 2017 às 8:01 PDT

Relembre os melhores looks de Rihanna no tapete vermelho.