Rihanna chama atenção com looks extravagantes na divulgação de novo filme

Rihanna na premiere do filme ‘Valerian e a Cidade dos Mil Planetas’ em Paris Foto: REUTERS/Charles Platiau

O novo filme do diretor Luc Besson, que tem no currículo filmes como ‘O Quinto Elemento’, tem um casting fashionista, com a modelo Cara Delevingne como uma das protagonistas e também a participação de Rihanna. O longa chega aos cinemas do mundo todo apenas dia 10 de agosto, mas a divulgação começou terça-feira passada, 18, com a premiere em Los Angeles.

E, como de costume, a cantora foi quem mais se destacou no tapete vermelho, usando um vestido da Giambattista Valli, desfilado durante o último desfile de Alta-Costura da grife em Paris. O tom rosa millenial e o excesso de tule deram um tom moderno ao visual de Rihanna. Para finalizar, as sandálias de amarração eram da marca de sapatos Manolo Blahnik.

Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri) em Jul 18, 2017 às 12:17 PDT

Já na segunda-feira, 24, a cor escolhida por Riri foi um vermelho aberto, num vestido também assinado pela Giambattista Valli, em um evento do filme em Londres. O look desta vez foi longo e supervolumoso, mas o destaque ficou mesmo para o decote bem revelador. Muitos internaturas, inclusive, comentaram que a produção era semelhante ao conhecido emoji da mulher dançando em um vestido vermelho.

Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri) em Jul 24, 2017 às 2:34 PDT

Para finalizar a semana agitada, o destino foi Paris. Na ocasião, o visual foi um cropped top rosa bordado e uma saia que, além de bordada, também possuía penas. A grife de escolha foi Prada e o toque final ficou por conta dos óculos combinando com a cor do conjunto.