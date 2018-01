Rihanna compartilha a melhor resenha de sua linha de maquiagens até agora

Samia Ali tem 2 anos de idade e é youtuber Foto: Instagram/ @samiaslife

Com apenas 2 anos de idade, Samia já possui 114 mil seguidores no Instagram e 62 mil inscritos em seu canal no Youtube. No vídeo, ela utiliza a base e dois tipos de iluminadores, em bastão e em pó, da marca de cosméticos da cantora. A criança passa os produtos aleatoriamente por seu rosto, enquanto faz comentários engraçados. Aparentemente, o seu preferido é o iluminador dourado, chamado Trophy Wife. Após se empolgar passando-o por toda a sua cara, ela olha no espelho e comenta: “Eu pareço com uma lâmpada”. Em diversos momentos, Samia ainda insiste em perguntar se pode comer a maquiagem. Confira.