Rick Owens traz nudez masculina em seu desfile em Paris

Desfile Rick Owens inverno 2015 Foto: Efe

Conhecido pela sua moda cult e conceitual, Rick Owens trouxe para a passarela uma coleção sóbria com casacos militares, sobretudos e alfaiataria com cortes precisos e túnicas desconstruídas que revelavam um jogo interessante de proporções. O estilista deixou os casacos de cabeça para baixo de maneira que as mangas ficassem jogadas ao lado das pernas e as golas formassem uma fenda frontal revelando, assim, o pênis de alguns modelos.

As fotos rapidamente foram parar na internet. A jornalista Susie Bubble, que estava presente no desfile pela Dazed, disse: "não vi até que alguém apontou para os pênis e para as fendas na parte de baixo." Já a jornalista Laia Garcia, do Yahoo Style, defendeu o estilista ao comparar a quantidade de vezes que vemos nudez feminina e nos espantarmos com o nu masculino. "Modelos mulheres são muitas vezes forçadas a revelar tudo quando desfilam, por isso é justo que os homens também tenham a chance de mostrar tudo. É comum dizer que a nudez frontal masculina é a fronteira final da igualdade - nos filmes, na televisão, e sim, até mesmo na moda."