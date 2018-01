Riccardo Tisci enaltece o amor em sua estreia em Nova York

Riccardo Tisci, nome por trás do sucesso comercial da Givenchy, convocou a artista Marina Abramovic para participar de sua primeira apresentação em Nova York e homenagear o 11 de setembro Foto: Divulgação

Um desfile de moda não é simplesmente uma exibição de roupas e tendências. Muito além disso, trata-se do grande momento do estilista, em que ele pode passar sua mensagem, suas ideias e seu ponto de vista sobre o mundo. Riccardo Tisci, o nome por trás do sucesso comercial da Givenchy, fez tudo isso ao convocar a artista Marina Abramovic para participar de sua primeira apresentação em Nova York e homenagear o 11 de setembro. O desfile reuniu editores influentes, fashionistas e celebridades (Julia Roberts, Kim Kardashian e Kanye West entre elas), no Pier 26, em Manhattan. Também estavam lá as supermodelos amigas de Tisci.

Engana-se, porém, quem pensa que a parceria dele com Abramovic resultou em um show conceitual demais ou superdramático. A dupla emocionou, sim, mas de forma sensível, ao propor uma reflexão sobre o perdão, a esperança e, acima de tudo, o amor - "sem cor, sem sexo, sem religião", nas palavras do estilista. Na passarela, saias, tops e vestidos lânguidos, de seda e renda, lindamente trabalhados, dividiram espaço com looks menos românticos e mais extravagantes, a exemplo do longo de veludo e tule usado pela modelo Joan Smalls. Para Tisci, que comemora uma década à frente da Givenchy, moda é liberdade e atitude. Características que ele provou nesta coleção ao misturar alta costura e ready to wear, roupas de homem e de mulher, delicadeza e drama... Com uma mensagem que o estilista fez questão de destacar em letras grandes e luminosas: "Eu acredito no poder do amor".