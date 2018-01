Riccardo Tisci deixa a direção criativa da Givenchy

O estilista Riccardo Tisci foi diretor criativo da Givenchy por 12 anos. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

O designer Riccardo Tisci confirmou na quinta-feira, 2, a sua saída da Givenchy. O estilista italiano ficou 12 anos à frente da marca francesa e não anunciou os seus próximos passos. Os rumores são de que ele irá assumir a direção criativa da Versace. As informações são do Business of Fashion.