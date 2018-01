Reynaldo Gianecchini na passarela da Cavalera

Reynaldo Gianecchini e Alberto Hiar, estilista da Cavalera Foto: Divulgação

Reynaldo Gianecchini foi o ator escolhido pela Cavalera para cruzar a passarela da marca que apresenta sua coleção de verão 2016 na noite desta segunda-feira, 13, encerrando o primeiro dia do evento. O desfile acontecerá a céu aberto, na Ilha Musical, localizada no coração do Parque Villa Lobos.

Alberto Hiar, estilista da marca, foi buscar no Acre, mais precisamente dentro da tribo Yawanawás, e nos seus rituais e mergulhos espirituais, inspiração e repertório para criar sua coleção de verão. “Quando estive no Acre, lembrei muito de histórias de superação e há pouco tempo havia conhecido o Giane pessoalmente. Tudo o que ele passou me tocou de alguma forma', diz Alberto sobre o convite feito ao ator.

Reynaldo deve abrir o desfile que, de toda essa viagem à tribo, trará como principal inspiração os 'quenês' 'que são os desenhos que os índios usam pra fazer os acessórios e adornos' conta o estilista que revela ainda que os que presenciarem o desfile verá um verdadeiro ritual indígena. 'Os 20 índios vão purificar todas as pessoas que estão no desfile. Será um ritual de transformação da vida das pessoas que vão assistir. Vai ser uma experiência incrível.'