Revista de moda transforma indicados ao Oscar em personagens surreais

Dakota e Elle Fanning Foto: Reprodução/Tim Walker

Já é tradição: todo mês de janeiro a revista norte-americana W Magazine publica uma edição especial dedicada ao cinema, já em clima pré-Oscar. Em 2015, a revista acionou Tim Walker, fotógrafo de moda, para produzir setes capas. Walker se inspirou no artista inglês David Hockney e transformou Bradley Cooper, Keira Knightley, Benedict Cumberbatch, Reese Whiterspoon, Emma Stone, Amy Adams, Shailene Woodley e Julianne Moore em personagens surreais, que parecem saídos de um filme de Tim Burton. No conteúdo da revista, um ensaio com os 39 maiores indicados ao prêmio. Confira as capas na galeria: