Representante do Piauí é a terceira negra a vencer o Miss Brasil

Monalysa Alcântara venceu o Miss Brasil 2017 Foto: Instagram/@monalysaalcantara

A estudante de administração Monalysa Alcântara desbancou as outras 26 adversárias e ficou com a faixa de Miss Brasil 2017, no concurso realizado na noite de sábado, 19, no Teatro Vermelhos, em Ilhabela, em São Paulo.

A representate do Piauí tem 18 anos e é a terceira negra a vencer o concurso. Em 2016, a vencedora havia sido Raíssa Santana, do Paraná, segunda negra a ser eleita Miss Brasil.

A representante do Rio Grande do Sul, Juliana Mueller, ficou em segundo lugar. Em terceiro, Stephany Pim, do Espírito Santo.

Monalysa Alcântara tem 1,77 m de altura e pesa 57 kg. Em seu Instagram ela comemorou a vitória: "Realizei um sonho, e sonhei pelo meu Piauí". Seu próximo passo é defender o Brasil no Miss Universo.

Realizei um sonho, e sonhei pelo meu Piauí ❤️ Uma publicação compartilhada por Monalysa Alcântara (@monalysaalcantara) em Ago 19, 2017 às 9:23 PDT

