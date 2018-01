Renascimento é o tom da beleza do desfile de Reinaldo Lourenço

Das telas para a passarela: inspiração renascentista Foto: Gabriela Marçal/Estadão

A inspiração do desfile de Reinaldo Lourenço veio diretamente do período do renascimento. Três tons blush rosa foram aplicados verticalmente para compor o ponto central e mais icônico dessa maquiagem.

"Imaginei uma moça bastante lânguida, casada, deitada em um divã ouvindo alaúde [instrumento musical de cordas]. Ela olha e se sente atraída pelo homem que está tocando, por isso que ela tem esse rubor mais intenso", detalha Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C, sobre a imagem que criou para a beleza dessa passarela.

Na pele, a maquiadora repetiu a mistura usada no desfile da Animale: creme hidratante luminoso com corretivo líquido com acabamento opaco. O resultado é uma pele natural, mas em que pequenas imperfeições foram corrigidas. Pó no centro do rosto e iluminador no alto das bochechas.

Nos olhos, pouca sombra marrom, aplicada no sentido diagonal nos cantos externo e interno em direção a sobrancelha. A proposta foi se aproximar à sombra das telas de pinturas. As sobrancelhas foram corrigidas com lápis ou com sombra.

Na boca foram usados batons vermelho e magenta, os tons foram misturados no dorso da mão e aplicados com as pontas dos dedos. Os lábios ficaram naturalmente rosados.

O período renascentista também era facilmente identificado nos cabelos das modelos que estavam extremante lisos até as pontas, presos em um rabo de cavalo baixo e tinham a risca central bem marcada. O toque atual ficou por conta de um frisado de cerca de três dedos de largura que emoldurava o rosto.