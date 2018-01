Relembre os vestidos de noiva das famosas

No dia em que completou seis anos de casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, a top Gisele Bündchen mostrou seu vestido de noiva pela primeira vez. Sexy e chique, o modelo Dolce & Gabbana apareceu em uma foto postada por ela em seu perfil no Instagram no último dia 28 e fez o maior sucesso ao ser noticiada no Blog Moda, do Estado. Dias antes, outro vestido de noiva, o de Fernanda Souza, também bombou nas redes sociais. Para a cerimônia tradicional que formalizou sua união com o cantor Thiaguinho, a atriz escolheu um modelo assinado pela estilista Martha Medeiros.

Com decote canoa - item de que a noiva fazia questão -, o vestido é inteiro rendado. "A Martha viajou para Londres e trouxe duas rendas", conta Fernanda. "Escolhemos uma e ela levou um ano e dois meses para ser bordada". A atriz fez apenas quatro provas (o que é considerado pouco para uma peça sob medida), já que ela mora no Rio e o ateliê da estilista fica em São Paulo. Apesar da escolha não ter sido unanimidade nas redes, Fernanda adorou o resultado final. "Quando me olhei no espelho pronta, me senti feliz, plena, realizada e segura!", diz. Veja mais vestidos de noiva das famosas na galeria.