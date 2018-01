Relacionamento: perseguir um objetivo já é um avanço

Temos uma tendência a causar mais sofrimento para nós próprios do que qualquer outra pessoa. Alguns indivíduos podem achar que o sofrimento os ajudará a atingir seus objetivos, mas eu me pergunto se eles estão, de fato, tendo prazer da vida ou estão se esforçando demais para atingir sua meta.

A verdade é que a felicidade resulta do fato de você ir em busca daquilo que deseja e não de apenas atingir o seu objetivo. Assim, no momento em que realiza um sonho tem de criar um novo. Isto permite que sua psique tenha alguma coisa para esperar e cria mais serotonina no cérebro, o que leva a pessoa a sentir mais prazer.

No verão muitas pessoas saem de férias, que, em alguns casos, foram planejadas há um ano ou mais. Se você acabou de voltar de uma viagem prazerosa - e provavelmente atendeu a muitas das suas expectativas - nunca é cedo para começar a planejar a próxima aventura. Desta maneira, você terá alguma coisa com que se entusiasmar e trabalhar. Cada plano ou ideia, por menor que seja, é uma nova fonte de satisfação. É um processo simples com excelentes resultados.

O mesmo princípio vale para empregos e relacionamentos. Se o seu objetivo é estabelecer uma nova linha de trabalho ou encontrar um emprego, é importante persistir na direção desta meta. Se apenas mantiver seu objetivo em mente como alguma coisa que vai acontecer se estiver no lugar certo e na hora certa, você vai se decepcionar. É preciso agir e - talvez não todo dia, mas regularmente - adotar medidas na direção do que deseja alcançar.

O envio de currículos naturalmente é muito importante em qualquer busca de emprego, mas igualmente fundamental é empreender outras ações para alcançar sua meta. Muitas pessoas, especialmente se estão trabalhando no momento, mantêm poucos relacionamentos profissionais. Mas quando você se abre para outras pessoas, quem sabe o que sucederá? Além de, provavelmente, encontrar novas oportunidades de trabalho, você se tornará mais consciente do que sucede na sua comunidade ou no seu setor. Você se sentirá mais capacitado e terá mais energia para encontrar o emprego do seu sonho.

Similarmente, se ter um relacionamento amoroso é o seu objetivo, saiba que a princesa ou o príncipe encantado não irá bater à sua porta ou que, num passe de mágica, irá lhe enviar uma mensagem do nada. É importante colocar-se numa posição em que irá encontrar outras pessoas que, provavelmente, têm os mesmos interesses em comum.

Muitas pessoas frequentam academias. Embora estejam concentradas em se exercitar, sempre há momentos - enquanto esperam por um aparelho ou durante uma pausa - em que você pode manter um pequeno bate-papo. Hoje em dia as pessoas se reúnem no trabalho ou em eventos de negócios; portanto, não precisa se esconder atrás da tela do computador, deixe que as pessoas, no seu trabalho, saibam que você existe. Uma ótima maneira de chamar atenção é, por exemplo, trazer alguma coisa para comer. Uma caixa de doces e um bate-papo leve podem resultar num encontro com alguém que você conhece, mas com quem nunca realmente conversou.

Com frequência digo às pessoas que encontrar alguém com quem se relacionar é como encontrar um emprego, uma vez que é preciso a cada dia fazer alguma coisa para chegar cada vez mais perto do seu objetivo. Com a enorme disponibilidade de websites de encontros, muitas pessoas preferem procurar um relacionamento em seus computadores. Mas, se optar por este caminho, por favor tenha cuidado. Como é muito fácil mentir num perfil, recomendo que faça uma averiguação dos antecedentes de qualquer pessoa com quem pretende se encontrar.

Dito isto, quando você estiver em busca de potenciais parceiros, esse processo de encontrar uma pessoa pela qual você poderia se apaixonar lhe dará um pouco de ânimo.

Você poderá se decepcionar. Mas se sentirá mais feliz se avançar na direção do seu objetivo em vez de ficar à espera de que ele se realize milagrosamente.

Tradução de Terezinha Martino