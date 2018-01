Reinaldo Lourenço apresenta coleção no Theatro Municipal de São Paulo

Vestidos em veludo vibrante foram o destaque da apresentação Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite / Divulgação

É impressionante a capacidade que Reinaldo Lourenço tem de reunir as mulheres mais modernas de São Paulo em torno de sua passarela. Nesta terça, 7, o estilista apresentou seu desfile de inverno 2018 no Theatro Municipal de São Paulo, inspirado justamente nas óperas, balés e na decoração do lugar. Segundo ele, foi uma homenagem ao teatro.

A coleção passeou por vários caminhos: os primeiros looks trouxeram calças masculinas e saias assimétricas complementadas por botas de cano alto e salto médio – acessório que teve papel fundamental em enaltecer as produções apresentadas.

Os vestidos com recortes e babados em tons quentes de amarelo e vermelho em um veludo cheio de vida foram o momento dramático do espetáculo (um drama bem positivo e atraente). Peças em alfaiataria com caimento perfeito também apareceram. A linha de jaquetas perfecto de couro e os coletes bordados com ilhóses assinada em parceria com Liziane Richter deram um tom urbano à coleção. Tudo com a mesma sofisticação e assinatura edgy do estilista. Não é à toa que ele atrai tanta mulher poderosa para sua primeira fila.

O Theatro Municipal de São Paulo foi homenagedo por Reinaldo Lourenço Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite/ Divulgação

Calças masculinas e saias assimétricas foram complementadas por botas de cano alto e salto médio Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite/ Divulgação