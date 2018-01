Regata, sapatênis e chinelo: Arlindo Grund explica o que os homens podem ou não usar

'Homens com braços definidos podem abusar da regata no verão', diz Arlindo Grund. Foto: Reprodução/Instagram

Camisa de manga curta pode? E regata? Os chinelos viraram febre, não é mesmo? Quem está com dúvidas do que usar neste verão não pode perder as dicas de Arlindo Grund, apresentador do ‘Esquadrão da Moda’, do SBT.

Em entrevista exclusiva ao Moda e Beleza Estadão, ele contou quais são as peças que devem ser abolidas do closet masculino e as que são investimentos da temporada.

Acesse a nossa galeria e veja o vídeo abaixo para conferir o bate-papo completo com o repórter Gabriel Perline.