Reebok presenteia consumidores que queimaram tênis New Balance em protesto à eleição de Trump

A vitória de Donald Trump na eleição presidencial americana vem causando polêmica também na indústria da moda.

Após a New Balance declarar apoio ao novo presidente, por exemplo, um grupo de internautas postou fotos nas redes sociais queimando seus tênis da marca.

Quem pegou carona nessa história foi a concorrência: no caso, a Reebok, que entrou em contato com os consumidores, oferecendo um novo par de calçados.

@artsy_indy Since it looks like your toilet may be clogged, shoot us a DM & we'll send you some kicks to walk to the closest bathroom.