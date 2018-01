Rede de fast fashion lança linha de camisetas dos 'Power Rangers'

C&A lançou peças inspiradas nos 'Power Rangers'. Foto: Reprodução

Para celebrar a chegada do filme 'Power Rangers: Legacy Wars', com estreia marcada para o dia 23 de março, a C&A acaba de lançar uma linha de camisetas inspiradas no grupo.

O uniforme clássico de 'Mighty Morphin Power Rangers' está estampado na t-shirt nas cores vermelha, azul, preta, amarela e rosa.

As peças estarão disponíveis nas lojas da C&A a partir de 6 de fevereiro por R$ 39,99.