Rafaella Crepaldi, da Nars, fala das tendências de beleza do inverno

Rafaella Crepaldi em ação. Foto: Mariana Pekin/Nars

As temperaturas abaixaram, mas o inverno ainda não chegou. Enquanto esperamos a estação mais fria do ano, batemos um papo com Rafaella Crepaldi, maquiadora da Nars na América Latina, sobre as tendências de beleza da próxima temporada. Rafa foi entrevistada pela repórter Isabela Serafim em nossa página no Facebook.

No vídeo, ela conta o que vai pegar e ensina truques preciosos da maquiagem. Além disso, fala sobre sua história e carreira. Confira!