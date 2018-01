Raf Simons, da Calvin Klein, é eleito o melhor estilista do ano

O estlista Raf Simons foi premiado em duas categorias no Council of Fashion Designer of America Foto: Evan Agostini/Invision/AP

O belga Raf Simons, estilista da Calvin Klein, foi eleito o melhor designer do ano nas categorias vestuário feminino e masculino na premiação anual Council of Fashion Designer of America (CFDA), que ocorreu na segunda, 5.

Simons, que foi estilista da Dior durante três anos, causou uma comoção na moda americana desde que assumiu o posto de diretor criativo da Calvin Klein, no começo de 2016. Ele apresentou sua primeira coleção da grife em fevereiro e gerou muitos comentários por ter colocado na trilha sonora da apresentação a música 'This is Not America', de David Bowie.

"Se nós, criativos, pudermos servir de inspiração, deveríamos ver como uma tarefa muito importante ", disse o estilista em seu discurso.

A cerimônia, apresentada por Seth Meyers, teve um foco ativista neste ano, se distanciando da indústria da moda para premiar a jornalista Gloria Steinem, a ativista Cecile Richards e a atriz Janelle Monae, que se envolveu na última edição da Marcha das Mulheres, em Washington.

As três foram premiadas com o Tributo Especial do Conselho pela estilista Diane von Furstenberg. Nos agradecimentos, Gloria, uma crítica ferrenha de Donald Trump, afirmou que o país está experimentando "um tempo de esperança, mas também de perigo."

"Estamos como uma mulher saindo de uma casa violenta, que se torna mais provável de ser machucada ou morta porque ela não está em seu estado psicológico normal", declarou a jornalista. "Temos que ser cuidadosas e cuidar umas das outras. Agora existe mais ativismo do que eu jamais vi em minha vida. Talvez estejamos prestes a ser libertadas."