Radar: papetes voltam a se tornar tendência

A Rider, que voltou aos holofotes com o comeback das slides, também possui sua versão da papete Foto: Rider/ Divulgação

Depois das polêmicas slides voltarem aos pés dos fashionistas, agora é a vez de mais um item queridinho dos anos 1990 aparecer de novo: as papetes. Desta vez, as sandálias no estilo Birkenstock aparecem revisitadas, com novos materiais e designs, como por exemplo vinil, plástico transparente e couro. E se antes, era um tabu apostar no calçado com meia, agora a prática se tornou um truque de styling descolado.

Stella McCartney e Alexander Wang já colocaram os seus modelos nas passarelas da última temporada de desfiles. E, inclusive, a marca referência do modelo, a Birkenstock, acaba de anunciar uma colaboração com o estilista Rick Owens. Aqui no Brasil, a Rider lançou a sua versão da papete, em parceria com a marca CZO.