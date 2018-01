Radar Global

O moletom-desejo da temporada está a venda na Dover Street Market de Nova York Foto: Reprodução

-Poucos dias após a primeira dama norte-americana Michelle Obama usar uma de suas criações pela primeira vez, o estilista Oscar de la Renta anuncia o seu sucessor, o primeiro a frente de sua grife homônima. O escolhido foi Peter Copping (ex-Nina Ricci) e o seu cargo será chief executive officer. Copping iniciará seu trabalho no dia 03 de Novembro de 2014 e sua primeira coleção será Outono 2015.

- Ainda na ‘dança das cadeiras’ dos estilistas, quem virá para substituir Copping na Nina Ricci será Guillaume Henry, o estilista que deu nova relevância para a marca francesa Carven.

- A Revista Paper, com sede em Nova York, lançou sua nova edição com o estilista Riccardo Tisci, da Givenchy, na capa ao lado de sua musa da campanha Outono 2014, a cantora Erykah Badu.

- No recheio da revista, uma entrevista franca com o estilista Marc Jacobs, onde ele fala suas impressões sobre a nova Louis Vuitton.“Eu tive muita dificuldade em ver a princípio. Acho que fiquei pra baixo e meio deprê, mas eu amo o que Nicolas (Guesquière) faz. Eu admiro o seu trabalho e tenho muito respeito por ele”, disse Jacobs, que comandou a marca por 16 anos.

- Quem perdeu a exposição em homenagem ao estilista Alexander McQueen, que aconteceu no Metropolitan em Nova York, terá uma nova chance no próximo ano, quando a exposição irá para o museu Victoria & Albert em Londres. Na versão londrina, algumas novidades, como peças icônicas que não puderam ser transportadas para Nova York e uma homenagem a sua grande amiga Kate Moss. A exposição irá acontecer de 14 de Março a 15 de Julho de 2015.

- Os moletons masculinos com logo dos perfumes Calvin Klein que apareceram nas passarelas Outono Inverno 2014 tem venda exclusiva no Dover Street Market de Nova York por (apenas) US$ 895,00.

- A Chanel abriu loja pop up no 5o andar da loja de departamentos Bergdorf Goodman, em Nova York. O tema da loja é academia, com pesos e sacos de boxe.

- Ainda em Nova York, a loja & Other Stories, do grupo H&M, abrirá suas portas dia 17 de Outubro, na Broadway downtown. A loja é a primeira da marca nos Estados Unidos, que apresenta uma proposta mais adulta e sofisticada do que a H&M.

- Já em Milão, a Maison Martin Margiela abriu sua primeira loja exclusiva de acessórios. A marca recentemente anunciou John Galliano como novo diretor criativo.