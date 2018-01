Quem manda nas garotas?

Alguns anos atrás, frequentei uma festa no antigo bairro dos açougues em Manhattan com cerca de 10 belas jovens, em sua maioria modelos, e dois promotores de casas noturnas, homens cujo trabalho era trazer belas mulheres a festas exclusivas. O sucesso de Beyoncé, Run the World (Girls), tocou no sistema de som, e as garotas dançaram ao ritmo da batida, cantando “Quem manda no mundo? As garotas, as garotas!” Um dos promotores se juntou ao coro, com sua própria versão do refrão: “Quem manda no mundo? Os garotos, os garotos!” Os homens se cumprimentaram, e todos riram.

As garotas raramente pagam para ir a festas VIPs, mas aceitam presentes e privilégios como bebida grátis e até habitação Foto: Didier Goas/Flickr

Muitas das modelos que caminharam pelas passarelas da Semana da Moda realizada este mês em Nova York, Londres, Milão e, a partir dessa semana, Paris, são as mesmas mulheres que passam por casas noturnas como aquela. Os desfiles de moda e o circuito global das festas para VIPs - Miami em março, Cannes e St.-Tropez em maio e julho, finais de semana de agosto nos Hamptons - servem como estudos de caso num debate antigo. Afinal, a celebrada exibição da beleza feminina e sua sexualidade são uma forma de conferir mais poder às mulheres ou de explorá-las?

A vida noturna dos VIPs é uma indústria administrada por homens, para os homens, e valendo-se das mulheres, que são invariavelmente chamadas de “garotas”. As garotas são trazidas para atrair clientes endinheirados e gastadores que fazem parte da jovem elite global, dispostos a gastar milhares de dólares em bebidas alcoólicas. Assim, as festas VIP às vezes são descritas como “modelos e garrafas”, uma quase-brincadeira. As garotas são consideradas intercambiáveis; o proprietário de uma casa noturna as chama de "decorativas", pois há fileiras deles ao redor dele nas fotos publicadas em sua conta no Instagram. São recrutadas por meio de amigas de amigas, descobertas nas ruas do SoHo, com suas diferentes agências de modelos, ou procuradas nos testes que procuram novos talentos para as passarelas.

Durante a semana eu era professora de sociologia. Mas, durante os finais de semana e férias de verão, eu me tornava uma daquelas garotas. Em troca de convites para frequentar essas festas, os promotores permitiram que eu as estudasse. Eu me enquadrava naquilo que eles chamavam de "boa civil” - minha aparência se assemelhava à delas, mas eu não tinha tanto valor quanto uma modelo.

As garotas raramente pagam para ir a festas VIPs, mas não costumam ser pagas para estar ali, aceitando em vez disso presentes e privilégios como bebida grátis e até habitação - nada a ser desprezado pela força de trabalho do mundo da moda, que ganha pouco. Casas noturnas e promotores pagam para trazer garotas a Nova York a Miami ou de Praga a Cannes. A maioria das garotas não enxerga os promotores como exploradores, e sim como amigos, algo que os promotores incentivam com convites para almoçar ou jogar boliche.

Como nos lembram os antropólogos, não existe almoço grátis. Os presentes são oferecidos com a expectativa da reciprocidade. As amizades mascaram algo que poderia parecer muito mais feito: a troca dos corpos de mulheres por dinheiro.

Os promotores são generosamente remunerados, com quantias que passam de US$ 1.000 por noite para aqueles que recrutam com regularidade as mais disputadas modelos do mundo da moda. As garotas também dão aos promotores acesso a homens poderosos, vistos pelos promotores como potenciais investidores em seus sonhos de empreendedorismo, que vão de abrir suas próprias casas noturnas a participar de acordos de negócios.

Trata-se de um sistema para o tráfego de mulheres. Claro que o sistema é consensual e está muito distante de algo como a escravidão sexual. Mas, no sentido antropológico, não é algo tão distante dos sistemas de parentesco tribal estudados por Claude Lévi-Strauss, nos quais os homens trocavam mulheres para forjar alianças com outros homens, enquanto as mulheres se viam distantes do valor gerado por sua própria circulação.

Pensemos num exemplo contemporâneo: a vida nos campi universitários dos Estados Unidos, onde as mulheres circulam pelas festas de fraternidades com nomes gregos. As fraternidades consideradas melhores são aquelas que trazem as garotas mais belas às suas festas. Em troca, as garotas recebem cerveja de graça. O sistema não é isento de risco. Num estudo com duração de cinco anos, as sociólogas Elizabeth A. Armstrong e Laura T. Hamilton descobriram que as mulheres de classe trabalhadora que entravam para a vida universitária enfrentavam um risco maior de violência sexual e dificuldades acadêmicas. Quanto maior sua popularidade nas festas das fraternidades, piores as suas perspectivas financeiras e profissionais para o futuro.

Por que as mulheres consentem com a própria exploração? É claro que os egos inflados desempenham seu papel. Quando entrevistei uma estudante de merchandising na moda de 21 anos, ela explicou: “Amo toda a atmosfera de Nova York. Adoro o clima. Tipo, adoro a exclusividade”. Ela sabe bem do próprio valor para os amigos no cenário da vida noturna: “Sempre me pergunto, seu não fosse assim magra e atraente, será que eles ainda seriam meus amigos? Provavelmente não”.

Por baixo do glamour há uma economia desequilibrada, na qual as garotas geram para os homens lucro muito superior ao das bebidas grátis que recebem. Uma casa noturna de sucesso pode ganhar entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões por ano em Nova York.

Em 2013, passei um final de semana nos Hamptons numa mansão de nove quartos dividida por alguns empresários de Manhattan que tinham como objetivo receber pelo menos 20 modelos em cada final de semana do verão. Eles chamavam o lugar de “acampamento das modelos”. Naquele final de semana, fui a uma casa noturna, a uma festa na piscina e a uma festa na casa de um executivo de uma firma de private equity. Um dos homens me explicou que as garotas eram “moeda”, algo que garantia a ele um fluxo constante de convites para festas exclusivas e visitas de empresários importantes.

De fato, conheci algumas mulheres notáveis que vieram às festas em busca de oportunidades, como uma modelo de 24 anos procurando oportunidades de estágio em firmas de finanças por meio das pessoas que conhecia nas casas noturnas. “Quando se tem uma cabeça sobre os ombros”, disse ela, “isso pode funcionar como uma ótima maneira de conhecer pessoas que trabalham muito e têm dinheiro”. De maneira semelhante, uma profissional do marketing de 28 anos formada numa universidade americana de elite adorava participar das “conversas mais interessantes do mundo” com políticos e capitalistas investidores nos jantares para VIPs. Mas, por mais que exista para as garotas a possibilidade de conhecer pessoas importantes nesses eventos, em geral elas se encontram numa posição enfraquecida para aproveitar essas conexões.

A capacidade desigual de uma pessoa capitalizar em cima de outra é o que costumamos chamar de exploração. Imagine que os empresários dos Hamptons se reúnam com o diretor executivo da firma de private equity, em parte porque eu facilitei as apresentações. Em questão de dois anos, talvez o fundo de investimento deles esteja captando lucros expressivos, enquanto eu estarei perto dos 36 anos e não serei mais chamada para as festas. Aquilo que pode parecer um quid pro quo razoável apresenta outro aspecto no longo prazo, quando as mulheres perdem a juventude e são excluídas desse sistema sem nenhuma compensação pelo tempo investido. O mais preocupante é que ninguém vê isso como um investimento perdido, em parte porque a sensação é deliciosa.

Em se tratando das mulheres, a cultura pop confunde prazer e poder. Talvez o mundo seja comandado pelas garotas, mas são os homens que mandam nelas. E as garotas parecem não se importar muito com isso.

Tradução de Augusto Calil