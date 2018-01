Quatro motivos para o Brasil olhar com atenção para a moda da Colômbia

O Colombiamoda acontece entre 27 e 30 de julho Foto: Divulgação

Medellin, Colômbia - Uma das camisetas vendidas em lojas de souvenir da terceira maior economia da América Latina traz a frase “A Colômbia não é o que falam”. O país tem o Produto Interno Bruto (PIB) - principal indicador para mensurar a atividade econômica - menor apenas do que o do Brasil e do México, mas ainda carrega a pecha de ter como um dos cidadãos mais conhecidos o traficante internacional Pablo Escobar. E, infelizmente, não se trata apenas de uma “fama”. Ontem, 26 de julho, a notícia que circulou o mundo sobre a Colômbia informava que o presidente Juan Manuel Santos anunciou a suspensão dos ataques aéreos contra posições das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). No entanto, o país tem muitos outros filhos célebres como o escritor Gabriel García Márquez, o artista Fernando Botero, a ativista Íngrid Betancourt, o jogador de futebol Valderrama, a cantora Shakira e a atriz Sofía Vergara. E hoje começa na cidade de Medellin o Colombiamoda, um evento que prova que a Colômbia não é só “o que falam”.

O evento contará com desfiles de 30 designers diferentes Foto: Divulgação

A apresentação da coleção da estilista Francesca Miranda abre às 21h a vigésima sexta edição do Colombiamoda e puxa a fila de 30 desfiles que vão ocorrer entre 27 a 30 de julho. Miranda já tem 15 anos de carreira e é reconhecida por criar uma moda feminina e para noivas com riqueza de detalhes e que valoriza o feminino.

Com desfiles democráticos, a Semana de Moda da Colômbia tem início Foto: Divulgação

Veja quatro motivos para que a feira fashion organizada pelo Inexmoda (instituto para exportação da moda) chame a atenção do Brasil: