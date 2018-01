Quatro hotspots de Londres

A fachada e piscina do Cafe Royal Hotel (acima) e a loja LN-CC (abaixo) Foto:

“Em cidades como Miami, desde que você tenha recursos, é fácil circular. Em Londres, você pode ser um bilionário, mas se não souber onde ir, pode errar pelo excesso de opções e pela diversidade da cidade." A afirmação é de Ade Udoma, diretor criativo da Essence London, empresa com sede no Reino Unido, que auxilia viajantes endinheirados a fazer melhores escolhas durante viagens, de hoteis e restaurantes até a escolha de um terno sob medida, passando por uma experiência noturna inesquecível.

Londres é uma cidade repleta de inovação e história. Há, por exemplo, um hotel com mais de 150 anos de história que investe em itens de última tecnologia. Ou ainda uma loja escondida que vende peças de luxo exclusivas. Com a ajuda dos experts da Essence London, elegemos quatro endereços únicos e originais que mantém a cidade no epicentro da vanguarda de moda e comportamento global.

1. Café Royal Hotel

Um edíficio histórico ao lado do Picadilly Circus guarda segredos do século XIX. Ao passar pela fachada antiga, porém, encontramos ambientes que unem tecnologia e modernidade. Um edifício de 1863 mistura salões, como o Oscar Wilde Tea Room com uma academia ultraequipada e suítes completamente automatizadas. “O que é histórico atrai um público mais tradicional, mas nos espaços contemporâneos atraímos um público mais moderno”, contou Christian Krajewski, coordenador de marketing e relações públicas do grupo Set Hotels. O primeiro andar do Café Royal funciona como clube e o local oferece diferentes opções de restaurantes, cafés e bares.

O contraste da modernidade nos corredores do hotel… Foto:

…e da tradição no Salão Oscar Wilde, onde o escritor tomava chá nas tarde do final do século XIX Foto:

68 Regent St, London

2. LN-CC

No bairro de Dalston, ao leste de Shoreditch e fora do circuito dos turistas, está uma meca fashion escondida. A loja LN-CC fica em uma rua improvável, sem charme e sem comércio, no subsolo de um edifício. O atendimento ocorre somente com hora marcada e atrai pessoas buscando uma experiência de compra diferente e produtos exclusivos de estilistas consagrados. De uma mochila Saint Laurent com estampa tropical a um tênis Lanvin listrado em preto e branco, a curadoria do produtos é impecável. “A LN-CC faz uma seleção que forma uma experiência visual interessante e exclusiva”, afirma Udoma. Para visitar o endereço, deve-se ligar e garantir um horário. Durante as semanas de moda na cidade, é bom ligar com pelo menos 72 horas de antecedência.

O corredor impactante na LN-CC Foto:

APPOINTMENTS@LN-CC.COM

THE BASEMENT 18-24 SHACKLEWELL LANE, DALSTON, LONDON, E8 2EZ

+44 (0)20 3174 0744

3. Taberna Restaurante

Um dos restaurantes mais disputados de Londres, o Chiltern Firehouse, fica dentro do luxuoso hotel de mesmo nome e é comandado pelo badalado chef português Nuno Mendes. Ele comanda ainda um segundo endereço, o Taberna, mais descontraído e menos luxuoso que o primeiro. Localizado no Old Spitafields Market, um mercadão do lado leste da cidade, o Taberna oferece pratos para serem compartilhados com o melhor da culinária da península Ibérica, com uma apresentação casual e ingredientes selecionados.

O restaurante Taberna está localizado no Old Spitafields Market, um mercadão do lado leste da cidade, e oferece pratos para serem compartilhados com o melhor da culinária da península Ibérica Foto:

107B Commercial St

Old Spitalfields Market

London

E1 6BG

4. Hostem

Ainda no lado leste da cidade, a Hostem é uma pequena loja multimarcas focada no luxo artesanal. "Se uma loja não está organizada da maneira correta, você não consegue digerir a informação de moda que ela transmite", diz Udoma. "Na Hostem podemos ver os valores da loja e dos estilistas. Ela é contemporânea, mas tem o valor do artesão e do feito a mão.” Aconchegante, o ambiente tem pequenos quartos que dividem a oferta de produtos em dois andares. É possível encontrar peças específicas de designers como Raf Simons e Rick Owens, escolhidas com precisão para combinar com o lifestyle proposto no ambiente, que é rústico e simples.

A Hostem é uma pequena loja multimarcas com uma curadoria focada no luxo artesanal Foto:

41—43 Redchurch Street London E2 7DJ