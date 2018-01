Quanto vale um jeans de luxo no Brasil

Campanha da marca Replay, que acabou de desembarcar no Brasil Foto: Foto cedida pela Replay

O jeans é o material mais versátil do guarda-roupa. Mesmo que os modelos das calças acompanhem as tendências, eles acabam se tornando atemporais. Pela popularidade da peça, os preços podem variar muito. Em uma loja de fast fashion, por exemplo, uma calça jeans pode custar R$ 80. Já em uma marca tradicional, a roupa sai por algumas centenas de reais.

As grifes mais famosas, como Levi's, Diesel, Calvin Klein e 7 for All Mankind, estão à venda no Brasil com preços que vão de R$ 400 a R$ 1.769. Marcas brasileiras como Not Your Basic Denim ou Cutter Jeans, que têm público alvo segmentado, também consquistaram espaço no mercado de luxo.