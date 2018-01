'Quando criança, lutava contra a exposição', diz Sasha Meneghel

Sasha é a capa da edição de outubro da Revista Estilo Foto: Jacques Dequeker/ Revista Estilo/Divulgação

Para comemorar 15 anos no Brasil, a Revista Estilo traz Sasha Meneghel na capa da edição de outubro. "Sasha estava superanimada durante o ensaio, acho que ela se divertiu com a experiência de posar como modelo", disse Ana Cristina Gonçalves, redatora-chefe da revista. "Queríamos alguém fresh, que não está o tempo todo exposto e que representa o futuro. Ela era perfeita."

A sessão de fotos ocorreu em São Paulo, comandada pelo fotógrafo Jacques Dequeker e acompanhada de perto por Xuxa. "A Sasha sempre foi tímida, ao contrário de mim", disse a apresentadora à publicação. "Ela detestava ser clicada."

Para a revista, Sasha falou sobre crescer em frente às câmeras - seu parto foi transmitido ao vivo no Jornal Nacional - e sobre como está sendo morar em Nova York, onde ninguém a conhece. "Quando criança, eu não sabia lidar com a exposição e lutava contra. As pessoas acham que você sempre deve satisfação", disse. "Em Nova York, estou longe de tudo isso e acabei encontrando um jeito de lidar com as expectativas."

Sasha também falou sobre a relação com a mãe."Brigamos, discutimos, mas sei que ela sempre estará ao meu lado mesmo em momentos de erro", afirmou. "Nunca a vi como a Xuxa ou a Rainha dos Baixinhos. Ela é a minha amiga e minha conselheira. Para mim, ela é um anjo de verdade."

vem outubro ✌ Uma publicação compartilhada por Sasha (@sashameneghel) em Out 1, 2017 às 1:50 PDT