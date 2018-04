Puma lança tênis inspirados em batons da MAC

Tênis inspirado no batom 'Sin', da MAC. Foto: Divulgação

Depois de anunciar em novembro do ano passado uma colaboração com a MAC, a Puma acaba de revelar o resultado da parceria inusitada. Em comemoração ao aniversário de 50 anos do clássico tênis Suede, a etiqueta esportiva vai lançar uma linha inspirada nos batons mais-vendidos da marca de cosméticos.

Serão três cores: Crème d’Nude, um tom neutro de pêssego; Lady Danger, um vermelho vibrante; e Sin, um tom fechado de vinho. Disponíveis apenas nos Estados Unidos, os modelos começam a ser vendidos em edição limitada no site da Puma a partir do dia 17 de maio. Cada par custará 90 dólares.

Modelo inspirado no batom 'Lady Danger', da MAC. Foto: Divulgação