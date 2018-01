‘Pude sentir que estou fazendo um trabalho que tem relevância', diz Pabllo Vittar sobre Rock in Rio

"Curto poder ser quem eu sou, sem ter medo do que as pessoas vão pensar e levo isso para as minhas produções", diz Pabllo Vittar Foto: Breno da Matta

Apesar de não ter sido escalada para tocar em nenhum palco principal do festival, a cantora atraiu milhares de fãs em um pocket show num estande do espaço no sábado, 16 . “Foi muito lindo porque ali eu pude sentir que a gente está fazendo um trabalho que é de verdade, que tem relevância, e eu pude sentir o carinho de muita gente”, ela disse em entrevista E+ no lançamento da nova coleção da marca My Favorite Things, em São Paulo. No dia seguinte, domingo, 17, Pabllo foi convidada a fazer parte do show de Fergie, no palco principal do Rock in Rio. “Eu senti uma emoção que foi mais de fã do que de artista mesmo, não vou mentir”, conta. Ambas cantaram o hit ‘Fergalicious’ e depois ‘Na Sua Cara’.

Sobre sua relação com a moda, Pabllo revela que gosta de brincar: “Curto poder ser quem eu sou de verdade, sem ter medo do que as pessoas vão pensar, e eu levo muito isso para as minhas produções”. Com a ajuda do stylist João França, ela se inspira em Rihanna para montar os seus looks. “Acho que ela tem uma personalidade muito única e gosto disso”. E também confessa que seu estilo evoluiu muito nos últimos tempos: “A Pabllo Vittar hoje está mais polida, mais fashion, mas mantém a pegada street”. Longe dos palcos e performances, no entanto, a história é outra: “O Pabllo no dia a dia gosta mesmo é de chinelo e bermuda, ficar bem confortável. Eu já vivo muito montada, então quando estou desmontada, prefiro me sentir bem livre”.

Para o futuro, a drag queen revela que ainda tem muita novidade e, apesar de não poder divulgá-las ainda, promete que logo todos vão saber. “Quero continuar fazendo este trabalho com o pé no chão, continuar com essa troca de carinho com os fãs, que me realiza”, conclui.