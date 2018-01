Pronta para a festa!

Foto: Reprodução

Almoço com as amigas, jantares da família, confraternização do trabalho, além da própria noite de Natal e de Ano Novo. São tantos eventos nessa época do ano que separamos alguns looks para inspirar os mais diversos estilos e situações - do formal ao casual. Veja abaixo algumas sugestões.

Vestido malha dupla FIT (R$ 898,00), vestido quimono com laço FIT (R$ 1.498,00), vestido tomara que caia com laço FIT (R$ 898,00) Foto: Divulgação

O mood oriental dominou todo o ano de 2014 (com seus quimonos, flats, laços e dobraduras) e nada melhor que comemorar o fim do ano seguindo esta tendência que promete continuar em 2015. A dica aqui é investir em shapes menos óbvios, para não ficar caricato.

Vestido azul Herchcovitch;Alexandre (R$498), vestido tomara-que-caia pink Herchcovitch;Alexandre (R$789), vestido branco estampado Herchcovitch;Alexandre (R$769) Foto: Divulgação Silhueta justa e linhas retas trazem atemporalidade ao look, além de encaixá-lo em qualquer situação. Escolha sua cor ou estampa preferida e prepare-se para abrir muitos e muitos presentes. Vestido branco Brooksfield Donna (R$ 890,00), vestido azul Brooksfield Donna (R$ 990,00), vestido vermelho Brooksfield Donna (R$ 1.190,00). Foto: Divulgação Considerando os dias quentes de dezembro, é melhor escolher um vestido de tecido leve e fluido, com decote nas costas ou alça fina. Assim dá para aproveitar todos os momentos da festa sem ficar desconfortável nem passar calor. Carolina Herrera (preços sob consulta) Foto: Divulgação Não tem como errar com certos clássicos: o longo preto e branco com uma fenda ousada; vestido de cintura marcada bem anos 50; e um vermelho tomate mais contemporâneo. Todos eles ficam melhor para festas à noite e, aqui, o salto é indispensável.

Vestido decote com recortes Iódice (R$ 715,00)., macacão Iódice (R$ 618,00), vestido de alça Iódice (R$798,00) Foto: Divulgação Apesar de o branco continuar sendo o preferido para o Ano Novo, a cor pode ser um coringa em outras situações. Macacão rendado é uma opção para as mais ousadas. Se estiver na praia, esqueça o salto.