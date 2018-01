Projeto Verão

Os publicitários Felipe Petroni, Cahuê Costa e Marcio Bento: trocando a balada pelo esporte Foto: Renato Marchi e Gabriel Itye

Em Nova York ou Paris é improvável que você saia para um passeio sem notar um bom número de pessoas com roupa de academia e colchão de ioga nas costas, caminhando por bairros descolados como West Village ou Marais. O lifestyle saudável tomou conta das capitais da moda, refletindo um direcionamento do novo comportamento de jovens que acordam cedo para treinar ao ar livre com amigos em vez de ficar até tarde na balada.

Em São Paulo, o estilo atlético urbano se consolida no verão 2015/16 como tendência. Muito além das roupas, viver com espírito esportivo significa realmente se entregar ao lifestyle de maneira completa.

#TROQUESEUVICIO

Vício Lifestyle: treinos ao ar livre Foto: Renato Marchi e Gabriel Itye

Os publicitários paulistanos Marcio Bento, Felipe Petroni e Cahuê Costa podem ser considerados poster kids do movimento. Os três iniciaram um grupo fechado para amigos treinarem juntos no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, duas vezes por semana, às 9 da noite, e o batizaram de Vício Lifestyle. Isso porque eles trocaram a pista de dança e a mesa de boteco pelas barras e pistas de corrida do parque. “Vivemos em um mundo de pizza e madrugada. As pessoas são viciadas em trabalho, em hora extra, em cigarro. Nós chamamos os amigos para trocar de vício e vir com a gente”, conta Bento, que trabalha no Google.

O grupo é fechado para amigos e "amigos de amigos". A comunicação sobre os locais de treino acontece poucas horas antes dos encontros em um grupo fechado do Facebook. Novos membros só podem entrar quando acompanhados de um participante já cadastrado. É um clube fechado. Recentemente, uma profissional de educação física se uniu a eles para passar os exercícios e instruir o grupo. “Vínhamos só nós três e postávamos fotos. As reações eram adversas. Fomos muito criticados por tirar fotos sem camisa, mas estimulamos muita gente a vir junto também. Hoje tem dias que vêm mais de 50 pessoas em um único treino”, diz Petroni.

ESPORTE DELUXE

Les Cinq Gym: academia cinco estrelas Foto: Divulgação

Já no bairro paulistano dos Jardins, um casarão pintado de preto, um tanto recuado da calçada, na Alameda Lorena, mal chama a atenção dos motoristas e pedestres que passam por ali. Aberta há menos de um ano, a academia Les Cinq Gym simula um hotel 5 estrelas nos quesitos decoração e serviços. “O balcão de ônix da recepção veio da Indonésia e as as pastilhas de murano da parede vieram da Itália", afirma Rodrigo Sangion, personal trainer e proprietário do local. "Já vimos pessoas chegando de mala aqui perguntando se era um hotel”,

Para o verão que se aproxima, Sangion está preparando um projeto especial e autoral. “Criei um programa de três meses, não renovável e com foco total em transformação pessoal", diz. Chamado de Q Shape, o plano inclui duas sessões semanais com um personal trainer, passe livre para as mais de quinze modalidades atléticas disponíveis na academia, além de acompanhamento nutricional e suplementação alimentar. “Nós fornecemos tudo, o aluno só tem que se comprometer quando estiver fora da academia para continuar com o mesmo comportamento que tem quando está sob nossa supervisão”, afirma Sangion. Apenas 50 vagas serão abertas para o projeto verão premium da academia.

Les Cinq Gym Foto: Divulgação

O QUE VESTIR PARA ESSA NOVA VIDA?

Lauf: coleções para ioga, ballet e surf Foto: Divulgação

Nos Estados Unidos, marcas de moda prêt-à-porter, como Tory Burch e Calvin Klein, estão lançando linhas especiais para a prática de esportes - aliás, durante a semana de moda de Nova York, na próxima semana, a Tory Burch abre loja pop-up de sua linha Sport na Quinta Avenida. Aqui no Brasil, o movimento também se fortalece. Nos últimos dias, a marca de performance Lauf abriu uma unidade no Shopping Iguatemi, em São Paulo, buscando um diálogo com o público formador de opinião que circula por ali. Além das peças triviais para o look esportivo, a tendência do novo lifestyle entra em cena nas coleções de ballet, ioga e surf, um dos esportes do momento no litoral brasileiro.

Essas são apenas algumas iniciativas que prometem um estilo de vida saudável, divertido e, claro, mais estiloso. Que venha o verão!