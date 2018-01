Projeto Summer reúne turma da moda em bazar de fim de ano

Clique da casa que recebe o Projeto Summer - loja temporária vai até dia 23 de dezembro Foto: Divulgação

Começa nesta quarta-feira, 10, o Projeto Summer, idealizado pelo trio de empresárias Flavia Rotondo, Marta Juliani e Alessandra Oliveira, evento que pretende movimentar o varejo no fim do ano e impulsionar as vendas natalinas. “O ano de 2014 foi difícil e o Summer vem justamente para ativar as vendas”, diz Flavia Rotondo. Esse evento segue um modelo que está voga na cidade de São Paulo, o “bazar-happening”. Trata-se de uma venda itinerante de peças selecionadas por “curadoras”, famosas entre as amigas pelo estilo e o jeito de se vestir, e organizado justamente para partilhar esse olhar com consumidoras amigas e as amigas das amigas.

O Projeto Summer, por exemplo, une uma turma descolada da moda, como Sophia Alckmin e Vanda Jacintho, para atrair um público variado, mas que não dispensa informações do universo fashion. “Não são só compras, reunimos pessoas bacanas em diversas áreas para agitar o happening, com DJ’s, food trucks, dicas de estilo, tudo em um espaço só. O evento todo é uma experiência.” No total serão 14 dias de loja temporária, que terá marcas nacionais, como Pedro Lourenço, Giuliana Romanno e Patrícia Viera, e internacionais, como Bradgley Mischka, Thierry Lasry e Ralph Lauren, tudo em uma casa localizada no Jardim América, em São Paulo. “Cada marca terá seu diferencial, algumas com descontos, outras com coleções exclusivas.” A lista de convidados foi elaborada por gente como Beto Pacheco e Helinho Calfat, famosos relações públicas de festas agitadíssimas no eixo Rio-São Paulo. A ideia é unir estilistas e designers que têm uma roda de amigos com formadores de opinião para criar eventos, festas e bazares, com o que chamam de “marcas-amigas”.

Luciana Giannella e Eva Bichucher. sócias do It Brands, evento que reuniu marcas exclusivas em São Paulo Foto: Divulgação

Organizado por Luciana Giannella e Eva Bichucher, o It Brands que rolou na semana passada como um mix de venda com evento social, que reuniu marcas-atelier, daquelas que não são encontradas nos shoppings e têm peças quase exclusivas, como Isolda, Etoiles e P.Atelier. Luciana e Eva cuidam pessoalmente de todos os detalhes, desde a locação, uma linda casa nos Jardins, até a decoração, comidas e bebidas. “Graças ao sucesso das edições anteriores, o It Brands vai começar a rodar o Brasil, como um evento itinerante”, conta Luciana, animada.