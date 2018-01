Projeto mostra fotografias artísticas de mulheres plus size nuas

Uma das hashtags mais utilizada pela artista é #BodyLove, ou seja, amor ao corpo. Foto: Silvana Denker

Silvana Denker, fotógrafa e modelo alemã, costuma trabalhar com temas relacionados aos limites do conceito de beleza. Em seu mais recente projeto, chamado Metallic Curves, a artista fotografou diversas mulheres plus size nuas, cobertas apenas de tinta metalizada.

“Eu as posei como se fossem esculturas. Minha ambição era criar arte e também mostrar a beleza do corpo humano e da diversidade”, disse Silvana ao site Refinery29. Aos 52 anos, a mãe da fotógrafa também topou fazer parte do shooting.

Confira as fotos na galeria abaixo: